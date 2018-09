Seleção brasileira terá seis mudanças para amistoso contra El Salvador A seleção brasileira está em Washington para participar de um amistoso contra El Salvador amanhã (11). O técnico Tite anunciou hoje (10) a escalação do jogo, que deve iniciar com seis mudanças com relação ao último amistoso contra os Estados Unidos, na sexta-feira (7). As novidades são Neto, Éder Militão, Alex Sandro, Arthur, Richarlison e Dedé. Além deles, […] Paola De Orte - Washington

Deputado quer esclarecer visita de agressor de Bolsonaro à Câmara O terceiro-secretário da Mesa da Câmara, deputado JHC (PSB-AL), protocolou hoje (10) um requerimento de informações sobre uma suposta visita do autor do ataque contra o candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, Adélio Bispo de Oliveira, preso pelo atentado, teria visitado a Câmara dos Deputados em 6 de agosto de 2013. No ofício encaminhado […] Heloisa Cristaldo - Repórter da Agência Brasil