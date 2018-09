A minuta do aditivo do contrato de cessão onerosa celebrado entre a União e a Petrobras será encaminhada para uma análise prévia do Tribunal de Contas da União (TCU). O anúncio foi feito hoje (11) pelo secretario-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Márcio Félix, durante a cerimônia de assinatura de contratos de alguns […]

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, condenou o ex-governador Sérgio Cabral a 47 anos e quatro meses de prisão. Com esta última sentença, assinada hoje (11), as penas somadas de Cabral já chegam a 169 anos de reclusão. Se não houver mudanças e reduções em instâncias superiores, significa que o ex-governador poderá […]

As contratações de crédito agrícola, no primeiro bimestre do Plano Agrícola e Pecuário 2018/19, tiveram acréscimo de 45%, na comparação com o mesmo período da safra passada atingindo R$ 34,1 bilhões, com 139.155 operações. Os números fazem parte do levantamento realizado mensalmente pelo Departamento de Crédito e Estudos Econômicos da Secretaria de Política Agrícola e estão disponíveis […]

Agência Brasil