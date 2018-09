O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, decidiu hoje (14) soltar o ex-governador do Paraná, Beto Richa, preso nesta semana no âmbito da Operação Rádio Patrulha, que investiga o suposto direcionamento de licitação para beneficiar empresários e o pagamento de propina a agentes públicos no Paraná. Além de Richa, que é candidato ao Senado nas eleições de […]

Mais um policial militar morreu no Rio de Janeiro, chegando a 71 o número de mortos só este ano. O soldado Rodrigo Limeira Gergory, de 32 anos, foi assassinado hoje (14) ,durante uma tentativa de assalto, no bairro Vicente de Carvalho, zona norte da cidade. Segundo a assessoria de imprensa da PM, o militar cortava o cabelo […]

O prédio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo há 12 dias, será desinterditado apenas para serviços de prevenção e estabilização do edifício. A decisão foi divulgada hoje (14) pela Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do Rio (Subpdec), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública. O local foi atingido pelo incêndio no último dia […]

Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil