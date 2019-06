Governador reúne-se com chefes de núcleos regionais No segundo encontro com núcleos regionais, o governador Carlos Massa Ratinho Junior falou sobre os resultados dos primeiros meses de gestão e antecipou o anúncio de um grande programa para atrair empresas e gerar empregos no Interior. Leia a materia completa

Sanepar atende legislação de segurança de barragens As quatro barragens operadas no Estado foram construídas de acordo com boas práticas de engenharia. Desde 2015, a Sanepar entrega ao órgão fiscalizador os registros de monitoramento, inspeções, operação e manutenção com as ações realizadas. Leia a materia completa