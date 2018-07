Inscrições para o Fies terminam neste domingo O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) encerra, no próximo domingo (22), as inscrições para os candidatos ao crédito no segundo semestre deste ano. Serão ofertadas pelo menos 155 mil vagas, das quais 50 mil com juro zero. Os interessados podem se inscrever no site do programa na internet. Na edição deste semestre, o Fies oferece 155 […] Yara Aquino - Repórter da Agência Brasil

PSC confirma Paulo Rabello como candidato à Presidência Com a participação de pouco mais de 50 comvencionais, o Partido Social Cristão (PSC) confirmou, por aclamação, nesta sexta-feira (20), durante a Convenção Nacional do partido, em Brasília, a candidatura do economista e ex-presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) Paulo Rabello de […] Karine Melo - Repórter da Agência Brasil