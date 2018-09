O presidente Donald Trump disse hoje (24) que espera ter uma segunda reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un em breve. O anúncio de um novo encontro entre Estados Unidos e Coreia do Norte ocorreu três meses depois da histórica cúpula entre os dois líderes em Cingapura. "Vamos ter uma segunda cúpula com o presidente […]

Leandra Felipe – Repórter da Agência Brasil