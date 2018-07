23 de Julho de 2018 – Ed.1688

Mercosul e Colômbia assinam acordo de serviços em encontro no México O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil, Marcos Jorge de Lima, assinou nesta segunda-feira (23), junto com representantes dos demais membros do Mercosul, um protocolo sobre comércio de serviços entre o bloco econômico e a Colômbia. A cerimônia aconteceu na cidade de Puerto Vallarta, onde será realizada nesta terça-feira (24) a primeira […] Paola De Orte - Repórter da Agência Brasil

Presidentes do Brasil e México discutem expansão do comércio bilateral O presidente Michel Temer se reuniu com o presidente do México, Enrique Peña Nieto, na cidade mexicana de Puerto Vallarta, e tratou da expansão nas relações comerciais entre os dois países. Temer saiu do encontro otimista, mas nenhum acordo a esse respeito foi firmado ainda. Temer está no México para participar da 1ª Reunião de […] Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil *