Exposição em SP relembra 70 anos de carreira do fotógrafo German Lorca Os 70 anos de atuação do fotógrafo German Lorca são destaque no Itaú Cultural, em São Paulo. De hoje (25) até 4 de novembro, o público pode conferir a mostra German Lorca: Mosaico do Tempo, 70 Anos de Fotografia. Com mais de 150 imagens, além de séries e ensaios fotográficos, projeções, objetos e premiações, a […] Camila Boehm – Repórter da Agência Brasil

Comitê Paralímpico quer manter Brasil entre as dez potências do setor A preparação do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para os Jogos de Tóquio, em 2020, está sendo bastante cuidadosa, com o objetivo de ter a melhor participação possível. A meta, segundo afirmou hoje (25) o presidente da entidade, Misael Conrado, é “manter o Brasil entre as dez potências do mundo e, dentro disso, avançar no que […] Alana Gandra – Repórter da Agência Brasil