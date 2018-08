Foco de instabilidade, impacto migratório é desafio em Pacaraima O impacto migratório e outras questões que afetam a qualidade de vida do município de Pacaraima (RR) estão entre os desafios do próximo presidente da República e dos futuros gestores do estado de Roraima. Para o professor de relações internacionais da Universidade Federal de Roraima (UFRR), João Carlos Jarochinski, nenhum candidato apresentou ainda proposta consistente […] Débora Brito - Repórter da Agência Brasil

Deepfake news são o tema do Diálogo Brasil de hoje As deepfake news, notícias falsas profundas capazes de enganar até especialistas, são o tema do programa Diálogo Brasil desta segunda-feira (27). O programa Diálogo Brasil vai ao ar nesta segunda-feira (27), sempre às 22h15, pela TV Brasil, da EBC. A discussão reúne seis especialistas no tema. Participam a jornalista e consultora de inovação Fabiana Borja, […] Da Agência Brasil