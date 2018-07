O Solidariedade homologou hoje (28) apoio ao pré-candidato do PSDB à Presidência da República Geraldo Alckmin. Realizada pela manhã na capital paulista, a convenção do partido referendou, por unanimidade entre os delegados presentes, a aliança com o PSDB na corrida presidencial. O Solidariedade apresentava na disputa eleitoral o nome de Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados e […]

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindiônibus) do Ceará informou ter retirado de circulação neste sábado (28), em bairros de Fortaleza, as linhas contra as quais foram feitos ataques na noite de ontem (27). De acordo com o sindicato, oito ônibus foram queimados em diferentes bairros da capital cearense. Por meio de nota, o sindicato acrescentou que as […]

Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil