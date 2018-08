Por maioria de votos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu hoje (28) anular a decisão da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro que cassou, no ano passado, o mandato do governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando de Souza Pezão e do vice-governador, Francisco Dornelles. A decisão do ano passado não foi executada porque cabia […]

André Richter - Repórter da Agência Brasil