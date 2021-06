Equipe da Sicredi União PR/SP de Bela Vista e Vicentinos arrecadam 2 toneladas de roupas

Peças serão destinadas a entidades para aquecer o frio dos mais carentes

A união de uma equipe mostrou, em Bela Vista do Paraíso, o que é possível fazer quando todos estão focados no mesmo propósito. Os colaboradores da agência Sicredi União PR/SP conseguiram, junto com os Vicentinos, arrecadar cerca de duas toneladas de roupas, agasalhos, sapatos, cobertores e acessórios para aquecer o frio da população carente.

A campanha começou a ser organizada com dias de antecedência, com a distribuição de sacos nas residências de parte dos moradores, para que colocassem ali suas doações. No último sábado, um caminhão passou de casa em casa buscando as doações. A agência da Sicredi na cidade, Igreja São João Batista, capelas e o próprio escritório paroquial foram pontos de coleta.

Todas as doações foram direcionadas aos Vicentinos, que farão a separação e encaminhamento das peças arrecadadas. “A população foi bastante solidária. Isso mostra que juntos podemos aquecer o frio daqueles que precisam”, comenta o gerente da agência, Rosiel Martins.

A ação fez parte da campanha #COOP TA ON e é uma das ações do Dia C, que é o Dia Internacional do Cooperativismo celebrado no primeiro sábado de julho, e também integra o programa Você Pode, que incentiva o voluntariado entre os colaboradores.

Equipe Sicredi em Bela Vista do Paraíso.

Fonte: Assessoria de Comunicação.