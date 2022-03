Sicredi União PR/SP: Com reinauguração, agência de Bela Vista do Paraíso dobra de área

A agência Sicredi União PR/SP de Bela Vista do Paraíso está totalmente repaginada, com novos ambientes e com o dobro de área para atendimento.

A reinauguração ocorreu na última segunda-feira (14 de março), com as presenças do presidente da cooperativa de crédito, Wellington Ferreira, do diretor executivo, Rogério Machado; do diretor de Operações, Walter Silva; do superintendente de Gente e Gestão, João Vitor Martins; do superintendente de Negócios, David Conchon, da gerente de Desenvolvimento Regional, Carla Sonoda; da prefeita em exercício Lucia Darcin Rigo, entre outras autoridades.

A agência foi inaugurada há nove anos na cidade. “Lembro-me bem que quando estive aqui para inaugurar essa agência disse que ela seria do tamanho que a comunidade quisesse. E hoje essa reinauguração é resultado desse trabalho abraçado pela cidade”, comentou o presidente Wellington Ferreira.

A agência ganhou novos 192 metros quadrados, passando a contar com 417 metros quadrados e agora conta com uma sala de descanso para os colaboradores; sala de reuniões digitalmente equipada para uso também dos associados que precisem se reunir com clientes ou fornecedores de forma online ou presencial; área de recepção com atendimento expresso, Espaço Café, além de ampliação da área de atendimento.

Todo o projeto teve a preocupação em oferecer uma boa experiência ao associado e ainda traz como mais um diferencial um conforto climático proporcionado por um jardim de inverno com vegetação e abertura para ventilação.

O gerente da agência, Alan Brindarolli de Lima, destacou que a cooperativa está na cidade para somar e transformar, desempenhando, diariamente, um importante propósito do cooperativismo, que é fazer a diferença na vida da comunidade onde está presente. “Essa agência é de toda a comunidade. É ampla, moderna e segura”, ressaltou.

Fonte: Assessoria de Comunicação.