Prefeitura de Centenário do Sul não paga fornecedores

Ao menos dois fornecedores da Prefeitura de Centenário do Sul entraram com ações judiciais para receberem por serviços prestados. Uma delas diz respeito aos uniformes escolares. A empresa Joyce Caroline da Conceição (Malharia Araçatuba), fabricou os uniformes escolares para os alunos de Centenário do Sul e não recebeu. A ação está nos autos 001787-48.2023.8.16.0066 da Comarca de Centenário do Sul e busca receber o pagamento de R$ 253 mil referentes aos uniformes escolares do município. Que coisa feia. Manda fazer o serviço e depois não paga? Outra ação foi movida pela empresa CMH – Central de Medicamentos Hospitalares – Eireli – ME, que vendeu remédios para o município e também não recebeu o pagamento. Essa ação de cobrança recebeu o Nº 0001521-18.2024.8.16.0066. O mais incrível é que são remédios básicos, como diazepan, morfina, fenitoina sódica (indicada para tratar convulsão), haloperidol, lâmina para bisturi, entre outros, que totalizam mais de R$ 3 mil reais. Um valor relativamente baixo, onde a empresa foi obrigada entrar com uma ação para receber. Isso é falta de planejamento e uma contabilidade desorganizada, já que o valor é relativamente pequeno. Portanto, não é falta de dinheiro. É desorganização total. No entanto, prefeito e secretários continuam viajando normalmente, recebendo diárias e comissões, gastando o dinheiro dos contribuintes, sem apresentar resultados. Não possuem dinheiro para pagarem os uniformes escolares, não pagam os remédios mas tem dinheiro para viajarem? Um total descaso com a população, principalmente os mais pobres, os que mais precisam.

Ao menos dois fornecedores da Prefeitura de Centenário do Sul não receberam.