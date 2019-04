1º Pedal Solidário mostra potencial do Turismo de Aventura em Primeiro de Maio

Cerca de 300 ciclistas de mais de 25 cidades do Paraná e São Paulo participaram do 1º Pedal Solidário, no último dia 31 de março, pelas ruas e estradas rurais de Primeiro de Maio.

O evento, organizado pela equipe Pridema Bike, mostrou o potencial do município como atrativo para sediar eventos de esportes de aventura. Um atrativo turístico que a cidade deve aproveitar por estar contemplada com belas paisagens em sua região montanhosa, muita aproveitada pelos ciclistas.

Eles largaram logo de manhã do centro da cidade, após o café da manhã, e aproveitaram cada metro dos dois trajetos (50 e 30 km) preparados pelos organizadores, se agrupando novamente na cidade após o fim da pedalada.

Pelo trajeto, o que se viu foram os moradores engajados no evento. A cada ponto de apoio, além da motivação, também foram servidos frutas, água, doces e muito incentivo aos participantes.

O resultado final, do vencedor ao último colocado, pouco importou. O que ficou deste evento foi o sentimento de que o 1º Pedal Solidário alcançou o seu objetivo, mostrando o potencial capaz de colocar Primeiro de Maio no calendário do esporte de aventura no cenário regional.