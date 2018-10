25º Passeio Ciclístico da Independência tem mais de 600 participantes

No dia 07 de setembro de 2018, a ACEB realizou o 25º Passeio Ciclístico da Independência, com a presença de mais de 600 participantes entre crianças, jovens e adultos. Foram premiados os ciclistas mais novos, os ciclistas mais idosos, as bicicletas mais enfeitadas na categoria infantil e adulto, prêmio para a bicicleta mais antiga e troféus para as equipes mais numerosas uniformizadas. Como vem ocorrendo a anos a ganhadora da equipe mais numerosa uniformizada foi o Colégio Sagrado Coração.

Dia 11 de Setembro foi feita a entrega dos alimentos arrecadados no XXV Passeio Ciclístico da Independência, para Os Vicentinos e Lar Belavistense de Promoção Humana. Com o dinheiro das inscrições foram compradas fraldas geriátricas e doadas ao Lar Jayme Watt Longo/Asilo. O Presidente da ACEB, Valdemar Rampazzo, agradeceu a todos os envolvidos pela realização de mais um Passeio Ciclístico e pela arrecadação, que ajudaram as entidades filantrópicas do município. Ele ainda desejou que “todos sejam abençoados grandemente pela ajuda”, concluiu.

Confira mais fotos no site www.jornaldacidade.net.br