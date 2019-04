3º Campeonato Municipal de Futebol de Florestópolis

O Campeonato teve início no dia 10 de fevereiro e está sendo disputado no Estádio João Dias dos Reis. As rodadas têm jogos no período da manhã e à tarde.

O Prefeito Nelson Júnior é um incentivador do esporte amador. Segundo ele, “a população de Florestópolis sempre gostou e apoia o futebol. Aos domingos, muitos veem ao campo para assistir as partidas. Eles têm esse costume como um prazer. O resultado está aí: casa cheia e nossos atletas, a arbitragem, a comunidade estão de parabéns e contam com o apoio da administração municipal e da Câmara de Vereadores”, sintetizou. A final acontece no dia 28 de abril no Estádio Municipal.

O Jornal da Cidade estará presente na cobertura do evento. Confira os resultados das rodadas e a tabela de classificação até o fechamento desta edição.