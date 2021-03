Abate de suínos cresce e frigorífico da região de Londrina chega a mais de 3 mil cabeças por dia

Com a alta do preço da carne bovina – que chegou a 18% no ano passado – a proteína suína vem ganhando espaço na mesa do brasileiro. Dados do IBGE, divulgados há poucos dias, mostram que o abate de suínos atingiu novo recorde ano passado e aumentou 6,4%, com 49,3 milhões de cabeças.

Na região de Londrina, os números do RPF Group – Rainha da Paz Foods – nova marca do tradicional frigorifico Rainha da Paz, com matriz em Ibiporã e quarto maior produtor de proteína suína do Paraná, dão um panorama do bom momento: com abates diários de 3,1 mil cabeças, a empresa colocou no mercado, em 2020, 100 mil toneladas de proteína suína, um aumento de 30% em relação a 2019.

Desse volume, 13% foram exportados, principalmente para regiões da Ásia, Mercosul e Leste Europeu. O crescimento nas exportações sobre 2019 foi de 5%.

Segundo o gerente comercial do RPF Group, Marcos Pezzutti, até o fim deste ano de 2021 a meta é chegar aos 30% em exportação. Em faturamento, o grupo planeja saltar dos R$ 812 milhões em 2020 e alcançar R$ 1 bilhão neste ano.

“A carne suína é a proteína animal que mais cresce no Brasil e esse aumento do consumo é puxado pelo fato de ser uma alternativa à carne bovina, custando em média até 50% menos na comparação. As oportunidades no mercado externo também são grandes, principalmente devido à crise sanitária que impactou bastante e o rebanho na Ásia”, explica Pezzutti.

O cenário promissor, é claro, impulsiona os investimentos do grupo, que adquiriu uma nova unidade industrial em 2019 no município de Bocaiúva do Sul, na região de Curitiba, e vai inaugurar ainda neste primeiro semestre a expansão da planta de Ibiporã, com implantação de graxaria e fábrica de banha em pote.

“Este, sem dúvida, é um dos melhores momentos da suinocultura nos últimos anos. Estamos muito otimistas com base no panorama de 2020 e olhamos pra frente para acompanhar o mercado. Já estudamos também a possibilidade de entrada em novos segmentos de mercado, com a certeza que devemos investir no que sabemos fazer de melhor e com isso atingir crescimento e sustentabilidade”, finaliza o gerente.

