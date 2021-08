Adetunorp reúne prefeitos para retomada do turismo

No último dia 30 de julho, os novos diretores da Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná – Adetunorp, iniciaram um projeto visando a retomada do turismo na região, através de três principais ações que foram apresentadas aos 35 prefeitos e gestores no Espaço Villa Rica, em Londrina.

A primeira proposta foi o lançamento da Campanha “Prefeito Amigo do Turismo”, através de um termo de compromisso assinado por prefeitos para que apostem na forma mais rápida de gerar emprego e renda nos seus municípios, gerando desenvolvimento local, assegurando autonomia e liberdade de escolhas para seus municípios. A Adetunorp tem parceria com a AMEPAR – Associação dos Municípios do Médio Paranapanema e ABAV – Associação Brasileira de Agentes de Viagem.

A segunda ação é a inclusão dos municípios da região no Mapa do Turismo Brasileiro. Como esse cadastro ocorre a cada dois anos, os municípios inseridos nas regiões do Mapa são considerados, pelo MTur – Ministério do Turismo, destinos de vocação turística ou destinos de apoio, que podem contribuir ou se beneficiar da geração de emprego e renda induzidos pela atividade do setor.

O terceiro item foi a apresentação do Portal Turístico on-line, uma ferramenta de incentivo ao turismo regional que está sendo desenvolvida com patrocínio da VCI S.A., incorporadora de empreendimentos hoteleiros premium que representa a Rede Hard Rock Hoteis no Brasil. O objetivo é fornecer informações importantes para que possam desfrutar das experiências existentes na região Norte do Paraná. Informações de onde comprar, comer ou ficar, o que ver ou fazer, calendários de eventos, entre outras informações sobre a história dos municípios e seus principais pontos turísticos. O portal deve ser lançado ainda este ano.

A atual presidente da Adetunorp, Adriana Pontin, diz que “há muito potencial a ser explorado na região. A ideia é fomentar o turismo regional, conscientizando empresários, municípios e a sociedade com ofertas de serviços, produtos e atrativos turísticos que o Norte do Paraná possui. Com isso, iniciar um processo em cadeia que irá beneficiar os negócios, o pequeno empreendedor, a cultura local e outras áreas que serão impactadas, direta ou indiretamente, por nossas ações estratégicas”, reforçou. A atual gestão da Adetunorp considera que o setor turístico foi o mais afetado com a pandemia Covid-19. “Por isso devemos trabalhar para que o retorno das atividades aconteça o quanto antes”, completou.

Histórico da Adetunorp

Fundada em 30 de maio de 2006, a Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná é uma entidade de utilidade pública, não governamental e sem fins lucrativos. O trabalho realizado pela diretoria, composta por 10 empresários é totalmente voluntário. O Paraná possui 15 regiões turísticas e foram convidados pela Adetunorp os municípios de Alvorada do Sul, Arapongas, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Figueira, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jataizinho, Leópolis, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rancho Alegre, Rolândia, Sabáudia, Santa Cecília do Pavão, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Sertanópolis, Tamarana e Uraí.

Prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete esteve presente e deu sua contribuição no evento, aos demais prefeitos presentes.