Agência de Pitangueiras integra Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do município

A agência de Pitangueiras da Sicredi União PR/SP acaba de integrar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município, órgão deliberativo e de assessoramento do Poder Executivo Municipal.

O convite foi prontamente aceito pela gerente da agência Andreia Gonçalves de Souza Vilas Boas. “É mais uma oportunidade aberta à nossa cooperativa para cooperar e colaborar com o desenvolvimento da comunidade onde estamos inseridos”, comenta ela.

A solenidade de composição do Conselho foi realizada na Câmara Municipal de Pitangueiras na última quinta-feira, dia 17 de junho.

Entre as competências do Conselho estão: participar da definição das políticas públicas para o desenvolvimento rural, abastecimento alimentar e a defesa do meio ambiente; incentivar a melhoria da qualidade de vida dos habitantes da zona rural; entre tantos outros que vão ao encontro do desenvolvimento rural.

“Recebemos esse convite com muita satisfação e vamos trabalhar para colocar nossa cooperativa, com todas as nossas expertises, à disposição do município para auxiliar no desenvolvimento da comunidade”, observa a gerente.