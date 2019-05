Alexandre Curi inspeciona obras em Florestópolis

O Deputado Estadual Alexandre Curi esteve presente em Florestópolis, no último dia 10 de maio. Na ocasião, foi recebido pelo Prefeito Nelson Júnior, pelo vice Nilson Soares, o Pres. da Câmara, José Morais, vereadores, secretários e convidados.

Junior agradeceu ao que chamou de “reunião de amigos” e disse sobre a importância das obras e conquistas viabilizadas pelo deputado. Segundo Curi, “é um encontro informal, somente para dizer que todos os convênios assinados com Florestópolis estão sendo cumpridos. No segundo semestre, grandes obras devem acontecer nos municípios paranaenses, pois o atual governo estadual está ainda na fase de conhecimento da situação do estado. Um exemplo é a recuperação das rodovias estaduais, cuja ordem de serviço foi assinada e, dentro de 30 dias, as obras serão iniciadas. Os recursos estão garantidos”, confirmou.

Alguns populares presentes à reunião elogiaram a atitude do deputado. Segundo eles, “tem deputado que fez 30, 40 votos, através do Facebook e que não sabe nem onde fica o município. O deputado tem que estar presente, ouvir a população, como o Alexandre Curi está fazendo”, elogiaram.

Com relação às rodovias, o Prefeito Nelson Júnior afirmou que a recuperação das estradas vem em boa hora. “Nossas rodovias estão em estado lastimável. Hoje em dia, governar é muita burocracia. Tudo é demorado. A gente não consegue dar uma resposta rápida. Agora que o serviço vai ser feito, vamos fiscalizar para ver se a empreiteira está fazendo um bom trabalho, para que dure mais”, observou.

Alexandre Curi, acompanhado pelo Prefeito Nelson Júnior e convidados, ainda visitou o novo Complexo Esportivo que está sendo construído em Florestópolis, com a implantação de uma quadra de futebol com grama sintética, uma quadra de vôlei de areia e uma pista de caminhada. O novo complexo esportivo da cidade está sendo construído num terreno localizado nos fundos do CAIAC Zilda Arns, que também foi todo recuperado. As autoridades ainda visitaram uma Unidade Básica de Saúde que está sendo reformada e o Centro de Convivência do Idoso, que também foi recuperado.

O Deputado Alexandre Curi apareceu para uma visita informal aos amigos de Florestópolis.