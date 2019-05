Alunos de Sertanópolis recebem uniforme completo

Mais uma vez a educação em Sertanópolis está de parabéns. No último dia 25 de abril, aconteceu a entrega simbólica dos uniformes para os alunos da Rede Municipal de Educação, no gabinete da Prefeitura Municipal.

Cada escola foi representada e receberam uniformes completos: 2 camisetas regatas, 2 camisas manga curta, 2 shorts, 2 calças compridas, uma jaqueta de inverno, duas meias e até um tênis por alunos. Segundo a Diretora do Departamento de Educação, Carina Barco Marcon, “cerca de 1.200 alunos de toda rede municipal de ensino receberam os uniformes. Houve um pequeno atraso, mas muitos ainda tinham o uniforme do ano passado. O que estamos fazendo é uma reposição, pois há o desgaste natural das roupas e as crianças crescem, de um ano para o outro”, observou. Os uniformes foram adquiridos através de recursos do Fundeb e recursos próprios do município.

Estavam presentes à entrega, além da Diretora Carina, o Prefeito Tide Balzanelo e os vereadores Glauco Ghislere e Pastor Antônio, que representaram a Câmara Municipal. Segundo o Prefeito Tide, “muitos municípios não têm condições de entregarem o uniforme completo para os alunos. Felizmente, em Sertanópolis, as obras não param e nossos departamentos estão todos andando normalmente. Tudo com muito rigor e economia do dinheiro público pois não é fácil administrar. A educação vem sendo tratada com eficiência, amor e muita vontade de fazer cada vez melhor. É um trabalho em conjunto e tenho orgulho de ser o Prefeito de Sertanópolis. Tenho mais orgulho ainda de vocês, crianças, que são o futuro de nossa cidade e nosso país”, agradeceu emocionado.

Realmente a educação em Sertanópolis é um exemplo. No momento, várias escolas passaram e estão passando por melhorias, reformas ou manutenção. Os investimentos superam, em muito, o que determina a lei. No aniversário da cidade, várias obras serão inauguradas e entregues à população. Entre elas, está a reforma e ampliação da Escola Benedito Biasi Zanin, no dia 04 de junho (veja programação de Aniversário completa no quadro ao lado).

Professores e mães dos alunos elogiaram a qualidade dos uniformes. O kit foi completo: camisetas, shorts, calças compridas, jaquetas, meias, mochilas e até tênis foram entregues a todos os alunos.

O Prefeito Tide Balzanelo destacou o empenho pela educação e falou sobre as obras em andamento no município.

Os irmãos Jefferson e Jhenifer Malaquias Parreira ficaram contentes com os uniformes. Eles são alunos da Escola Sto. Tomás de Aquino.