Alunos de Sertanópolis são talentos de nível nacional

O Prefeito Tide Balzanelo recebeu, no último dia 12 de dezembro, alunos que fazem parte da Sala de Recursos para alunos com Altas Habilidades e Superdotação do município de Sertanópolis. São alunos da Escola Estadual Monteiro Lobato e do Colégio Machado de Assis, que são acompanhados pela Profa. Francislene Ramos Salmen.

Segundo ela, “o Programa existe há cinco anos e proporciona atividades de exploração, oficinas de aprimoramento e projetos de iniciação, investigação e pesquisa científica, com objetivo de aprimorar as habilidades e o talento desses alunos, oferecendo enriquecimento curricular. São oferecidas oficinas na área de Humanas, Exatas (Matemática e Física), Biologia, Xadrez, Inglês, Artes, Música e Robótica”, explicou.

35 alunos desse grupo foram premiados e homenageados recentemente pelo excelente desempenho obtido durante o ano de 2018. Eles participaram da OIM – Olímpiada Internacional de Matemática Sem Fronteiras e foram premiados com medalhas. Sertanópolis foi o único município do Paraná contemplado com ouro à nível nacional. Um feito digno de registro.

Também foram entregues medalhas da OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ainda houveram alunos medalhistas em outras Olimpíadas do Conhecimento, como a OPRM – Olimpíada Paranaense de Matemática, OBF – Olimpíada Brasileira de Física, OBFEP – Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, OBR – Olimpíada Brasileira de Robótica e a mais conhecida, a OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática.

Em 2018 eles também participaram de Feiras Científicas, como a FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharias, que aconteceu em março no Centro Politécnico da USP, em São Paulo e da FICIÊNCIAS – Feira de Inovação das Ciências e Engenharias, que aconteceu em novembro, em Foz do Iguaçu.

Como reconhecimento pelo esforço e o potencial dos alunos atendidos pelo programa, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, no último dia 9 de julho, o título de Moção de Aplausos em consideração pelos méritos de nossos jovens talentos.

Segundo o Prefeito Tide Balzanelo, “são iniciativas como estas que nos motivam a continuar investindo em educação de qualidade, em educação pública, que valoriza os talentos do nosso município. Transferimos este ano mais de meio milhão de reais para Apae de Sertanópolis. Nossa educação é destaque em toda região. Aproveito este encontro e lanço um desafio para estes jovens talentosos. Vocês podem ajudar a cidade, dando ideias e planejando o futuro de nossa cidade. Vou aguardar as ideias de vocês e estudar cada sugestão com muito carinho. Junto com a Câmara de Vereadores vamos continuar sendo destaque em toda região. Com a ajuda de vocês, seremos muito mais”, exaltou.