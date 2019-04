Alunos recebem ovos de chocolate

Alunos de várias cidades da região receberam ovos de chocolate para lembrar a Páscoa. Em Sertanópolis a entrega simbólica aconteceu no gabinete do Prefeito Tide Balzenelo. Estavam presentes a Diretora do Depto. de Educação, Carina Barco Marcon e a vereadora Soraya Santa Rosa, que representou a Câmara de Vereadores.

Todos os alunos das escolas municipais, escolas particulares, creches, Apae, CMEIs e entidades filantrópicas receberam a lembrancinha. Foram cerca de 2.000 ovos distribuídos para todos. Segundo a Diretora de Educação, Carina Marcon, “nos próximos dias estaremos entregando também a reposição dos uniformes, com kit completo: camisetas, shorts, agasalhos, meias e até tênis. No início do ano letivo entregamos o material didático, o material escolar, as bolsas e mochilas. É uma proposta do Prefeito Tide investir maciçamente em educação”, afirmou.

A vereadora Soraya Santa Rosa, falou em nome da Câmara e lembrou o sentido da Páscoa. Disse “estar contente em ver a união entre Executivo e Legislativo, pela melhoria da cidade”, concluiu.

O Prefeito Tide lembrou que os ovos de chocolate representam a vida, o renascimento de Jesus. “Estamos entregando essa simples lembrança para proporcionar uma Pascoa melhor para aquelas crianças que não podem. Não estamos apenas comemorando a alegria da Páscoa, mas também a alegria da Educação. Em breve iremos instalar novos parques infantis nas escolas, anunciou. O investimento em educação não para. As escolas estão sendo reformadas, melhoradas, estamos construindo novas salas, melhorando as que já existem, os banheiros, quadras, enfim, investir em educação é um dos objetivos da administração”, resumiu.

A entrega também aconteceu em Bela Vista do Paraíso, onde foram distribuídos mais de 1.150 ovos de chocolate. A entrega foi efetuada pelo Departamento de Educação para todos os alunos da rede pública de ensino.

O Prefeito Edson Vieira Brene, acompanhado pela Secretária Municipal de Educação, Adenilze Bueno Lara compartilhou o momento festivo com as crianças. Segundo Brene, “o objetivo dessa entrega é comemorar e confraternizar com a Páscoa dos alunos. Uma ação que procura mostrar o sentido dessa data importante para os cristãos, que é a ressureição de Jesus. Um gesto simples, mas de coração”, afirmou.

Outro município que entregou ovos de chocolate para as crianças das escolas foi Primeiro de Maio. A Prefeita Bruna Casanova participou das entregas e se envolveu ativamente nas ações. Segundo ela, “é preciso lembrar que a Pascoa é a renovação da vida. É uma grande alegria ver o sorriso no rosto de uma criança. Algumas delas não teriam condições de receber um ovo de chocolate, pois nem todas têm a mesma condição financeira. O que estamos fazendo é levar alegria, igualdade de condições e reafirmar nosso compromisso com a educação”, explicou.

Em Florestópolis, o Prefeito Nelson Júnior também distribuiu ovos de chocolate para os alunos das escolas. Ele estava acompanhado por alguns vereadores, a Primeira dama Caroline Ricci Paduanelo, a Secretária de Educação, Silvia Santana e o vice-prefeito Nilson Soares. As autoridades estiveram na Escola Clélia Merloni, na Apae, no Acampamento Zilda Arns, no CCI, no EJA e em todas as escolas e CMEIs do município.

Segundo Nelson Júnior, “este ano, os ovos de chocolate foram entregues para as crianças por uma personagem que faz parte da cultura pascoal, a coelhinha. Elas ficaram maravilhadas. Nos encantava ver o brilho no olhar e a felicidade estampada em seus rostinhos. Foi o melhor experiência do dia. Ser criança é viver num universo de brincadeiras e conhecer mundos maravilhosos que apenas a imaginação abençoada é capaz de alcançar”, disse emocionado o jovem prefeito.

Carina Barco Marcon, Tide Balzanelo, Edson Filho e Soraya Santa Rosa.

Alunos das escolas municipais, estaduais, particulares, creches e Apae de Sertanópolis receberam cerca de 2 mil ovos de páscoa.

O Prefeito Edson Vieira Brene compareceu à entrega dos ovos de chocolate nas escolas.

Em Bela Vista, a alegria contagiou a todos.

A Prefeita Bruna Casanova se misturou às crianças e curtiu o clima de Páscoa com os alunos das escolas do município.

Alunos das escolas de Florestópolis receberam ovos de chocolate entregues pelo Prefeito Nelson Júnior, pelo vice Nilson Soares, a secretária de Educação, Silvia Santana e vereadores. O momento mais emocionante foi a chegada da coelhinha, que recebeu o abraço carinhoso das crianças.