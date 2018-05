Alvorada do Sul discute combate à violência e exploração sexual

Na semana Nacional de Combate ao Abuso, Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, a Secretaria de Assistência Social de Alvorada do Sul realizou um debate com as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, Família Paranaense e Criança Feliz.

A equipe da Assistência Social proporcionou o enfoque na sensibilização, dialogando e levantando questionamentos sobre o assunto, proporcionando reflexões sobre possíveis situações, como evita-las e as melhores formas de denúncia, ressaltando a todos sobre a proteção das crianças e adolescentes.

As participantes do encontro dialogaram sobre o assunto de forma descontraída, porém consciente, demonstrando responsabilidade diante dos riscos que a sociedade enfrenta. O objetivo da campanha é mobilizar a sociedade e convoca-la para o engajamento contra a violação dos direitos das crianças e adolescentes. A data reafirma a importância de conscientizar, prevenir, denunciar e responsabilizar os autores de violência sexual contra a população infanto-juvenil. As garantias estão previstas no ECA – Estatuto da Criança e Adolescente, no Plano Decenal, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e Conselho Tutelar.

Alvorada do Sul está realizando, além dos encontros, uma ampla divulgação da campanha com faixas, banners e cartazes. Segundo Letícia Brussolo, Secretária Municipal de Assistência Social, “a realidade exige que casos sejam denunciados. Portanto, qualquer pessoa que souber de algum caso de violência sexual infantil, deve procurar o Conselho Tutelar, as delegacias especializadas, Polícia Militar ou ligar para o Disque Denúncia Nacional, através do número 100. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa se identificar”, explicou.