Alvorada do Sul oferta curso de Qualificação Profissional gratuito às famílias

No dia 17 de maio de 2018, iniciou no município de Alvorada do Sul, o curso de Qualificação Profissional, que acontecerá no período noturno, das 18:30h às 22:00h, de segunda à quinta-feira. As famílias que estão participando dos cursos estão em acompanhamento familiar pelo programa Família Paranaense, beneficiários do Programa Bolsa Família, e também participam do curso jovens em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços comunitários.

Os módulos dos cursos serão nas áreas de administração, construção e reparos (Gesseiro 60h, Pintor 60h, reparador 60h e Ladrilheiro 60h), e iniciará com um módulo de “Formação Cidadã” que aborda conteúdos como relações interpessoais, ética e qualidade no trabalho, prevenção e segurança no trabalho, etiqueta pessoal e profissional e características empreendedoras. Durante o curso, os participantes, receberão lanche e material didático personalizado gratuitos, fornecidos pelo Estado e pelo município.

No Paraná foram 40 municípios selecionados para ofertar a qualificação profissional, e o município de Alvorada do Sul foi o único município da regional de Londrina contemplado. A iniciativa faz parte do eixo Trabalho do Programa Família Paranaense, que prevê a oferta de cursos de capacitação e profissionalizantes, como estratégia para tirar famílias da situação de risco e vulnerabilidade facilitando o mercado de trabalho. A ação envolve o trabalho direto do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, responsável pela inscrição dos participantes, bem como, está sendo possível graças a uma parceria entre o Governo do Estado através do Programa Família Paranaense, onde o Prefeito Marcos Antônio Voltarelli, e a Secretária da Família e Desenvolvimento Social Fernanda Richa assinaram um termo de compromisso para a oferta do curso em Alvorada do Sul.

É importante ressaltar que o Programa Família Paranaense tem sido de grande importância, no trabalho da Secretaria de Assistência Social, pois fortalece as ações intersetoriais e o trabalho com as famílias que é planejado e pactuado com cada uma delas, desta forma permite o acompanhamento sistemático e individualizado das famílias e a integração com as ações disponibilizadas.