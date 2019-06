Alvorada do Sul tem a maior delegação dos Jogos Escolares

De 01 a 05 de junho, aconteceu em Centenário do Sul, a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná. O município de Alvorada do Sul participou com a maior delegação da região, levando 70 atletas nas modalidades de futsal, voleibol e handebol. A cidade manteve sua tradição no esporte, com várias conquistas.

Segundo o Secretário de Esportes, Ednilson Bufalo, “tivemos 6 equipes divididas nas três categorias que disputamos, sendo que quatro conquistaram premiações em suas respectivas categorias”, informou.

No Handebol, Alvorada do Sul foi a campeã no feminino B e a equipe masculino B foi a vice-campeã. As duas representaram a Escola Estadual Anastácio Cerezine.

Já o Colégio Estadual 14 de dezembro, ficou em terceiro lugar no feminino A na modalidade futsal. As últimas equipes a definirem as vagas para a próxima fase saíram das disputas no Handebol. No feminino, categoria de 12 a 14 anos, a vaga foi disputada entre as equipes do Colégio Estadual Eudice Oliveira, de Florestópolis e a Escola Estadual Anastácio Cerezine, de Alvorada do Sul, que venceu a partida por 18 x 15 e carimbou a passagem para a fase macrorregional.

Na mesma categoria, foi disputada a vaga no masculino. Mais uma vez, a Escola Estadual Anastácio Cerezine, de Alvorada do Sul, enfrentou o Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Prado Ferreira, que ficou com o título de campeão, ao vencer pelo placar de 24 x 10 e garantir a permanência na competição.

Ednilson Bufalo parabenizou todos os professores que durante esses dias de competição estiveram trabalhando pelo esporte de Alvorada do Sul e cuidando com a maior responsabilidade as crianças. Segundo ele, “os resultados mostram o trabalho de alto nível que Alvorada do Sul vem desempenhando. Quero parabenizar especialmente os professores Thiago Costa e Juliana Brussolo pelo Handebol e Marcos Antunes, Marcos Moura e Tiago da Penha pelo futsal, que não medem esforços para que o esporte de Alvorada do Sul esteja sempre nas páginas de conquistas. Também é preciso destacar o apoio que o nosso prefeito, Marcos Pinduca proporciona para o esporte, disponibilizando toda estrutura necessária para que a Secretaria de Esportes possa desempenhar o seu trabalho”, finalizou.