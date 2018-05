Alvorada e Bela Vista representam o Programa Família Paranaense na Macrorregional

Os municípios de Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso vem representando, com muita competência o Programa Família Paranaense na Macrorregional de Londrina.

A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, junto com o Escritório Regional de Londrina, realizaram, nos dias 08 e 09 de maio, um encontro Macrorregional em Londrina, na Universidade do Norte do Paraná (Unopar), reunindo cerca de 250 técnicos e gestores da rede socioassistencial da região.

Estiveram presentes 74 municípios das regionais de Apucarana, Cornélio Procópio, Ivaiporã e Londrina. Esse modelo é um dos diferenciais do Família Paranaense, a principal estratégia do Governo Estadual para combater a pobreza.

Os municípios de Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso representaram a Regional de Londrina, apresentando as práticas desenvolvidas nos municípios, avaliando as contribuições que o Modelo de Acompanhamento Familiar do Programa Família Paranaense vem trazendo para o trabalho social com famílias, bem como os desafios a serem ainda superados.

No cronograma deste evento, os municípios contaram ainda com uma palestra com o tema “Jogos Cooperativos – Transformar o mundo brincando”, abordado pelo palestrante Edgard Gouveia Júnior, conferencista internacional nas áreas de desenvolvimento comunitário, protagonismo juvenil e tecnologias sociais. Foi demonstrado que a experiência lúdica, a brincadeira, o jogo, levam as pessoas a colaborarem entre si, a se engajarem em um mesmo objetivo, a usarem a criatividade e a enxergarem recursos que estavam esquecidos. Gouveia Júnior citou exemplos de projetos em que a mobilização comunitária parte de elementos típicos da brincadeira, como a gincana, para perceber abundância onde parecia haver escassez.

O evento vai ao encontro do modelo de acompanhamento familiar, que fala em abordagem colaborativa – fazer com as famílias, não para as famílias – o que existe de bom em si e em seu território, e a valorizarem seus sonhos.

Neste sentido, segundo a diretora do Depto. de Assistência Social de Alvorada do Sul, Letícia Brussolo, “o município não tem medido esforços para melhorar sempre o atendimento participando e se capacitando em eventos como este”, afirmou. “Esses esforços têm sido reconhecidos a cada dia, com convites para que Alvorada do Sul apresente, juntamente com Bela Vista do Paraíso, o seu trabalho participando ativamente de projetos como o da Capacitação Profissional”, encerrou.