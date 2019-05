Alvorada investe em educação

Através da Ameas – Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul, estão sendo feitos investimentos na qualificação dos professores da Rede Municipal de Ensino. Nos dias 26 e 27 de abril, cerca de 140 professores estiveram em formação, através do Método Boquinhas (método fonovisual articulatório), com abordagem multissensorial, desenvolvido pela Dra. Renata Jardini.

O curso foi ministrado pela multiplicadora e fonoaudióloga Leandra Teixeira Falcão. O investimento total na capacitação foi de R$ 8.800,00 através de recursos próprios da Secretaria de Educação.

No dia 18 de abril, foram entregues mais de 900 ovos de Páscoa para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das escolas municipais de Alvorada do Sul. A parceria entre a Prefeitura e a Autarquia de Educação se consolida cada vez mais.

Segundo o Prefeito Marcos Voltarelli, “é sempre um prazer ver o sorriso no rosto das crianças. Estamos, através deste gesto simples, levando alegria para nossos alunos, nesse importante momento em que comemoramos o renascimento de Jesus. Daí o ovo, como símbolo da Páscoa. O ovo é o sinônimo de vida para os cristãos. A educação de Alvorada do Sul é muito importante para a administração municipal. Procuramos investir, capacitar e aprimorar cada vez mais esse setor, que é o futuro de nossa cidade, nosso estado e nosso país”, resumiu.

