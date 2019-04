Alvorada reforma Centro do Idoso

A Prefeitura de Alvorada do Sul reformou o CCI – Centro de Convivência do Idoso, cuja operação fica a cargo da Secretaria de Ação e Promoção Social. O projeto recebeu novos banheiros adaptados, novo depósito, troca das portas, ampliação da cozinha, novos bebedouros, pintura e uma academia da Terceira Idade para a prática de atividades físicas.

A reforma está sendo concluída e encontra-se em sua fase final de obras. Os recursos, na ordem de R$ 80 mil, foram repassados na modalidade fundo a fundo, oriundos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso – FIPAR/PR, com contrapartida do município.

O local será entregue em breve e a reinauguração promete se transformar numa grande festa para homenagear aqueles que já contribuíram com seu tempo e seu trabalho para o progresso de Alvorada do Sul.

Segundo o Prefeito Marcos Voltarelli, a administração deve estar sempre atenta às necessidades da população. Temos que atender os jovens, os agricultores, os homens e as mulheres. Os idosos também têm nossa atenção e essa obra vem de encontro às necessidades da turma da Terceira Idade. A reforma está ficando muito boa e esperamos entregar o mais rápido possível”, informou.