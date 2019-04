Alvorada reforma Lago 2

A Prefeitura de Alvorada do Sul, através da Secretaria de Obras, iniciou a reforma do Lago dos Patos, localizado na entrada da cidade, no lado oposto ao lago principal, também chamado de lago 02.

A obra está sendo feita com recursos próprios do município e compreende a revitalização da pista de caminhada existente, melhorias na iluminação do entorno, abertura de nova pista de caminhada com pedrisco, que irá contornar o lago, passando pelo novo aterro. A Avenida Beira Lago terá a abertura de um novo trecho, contornando uma quadra que liga as ruas Stanilau Salzano e Pe. José Pelegrini. A rua terá, como infraestrutura, meio fio e sarjeta, galerias pluviais, pavimentação primária e paisagismo, com plantio de grama e espécies nativas de árvores. O investimento será na ordem de R$ 140 mil.

Iniciada no começo do mês de março, a reforma do Lago 2 é um projeto da atual administração e reivindicação antiga da população. Segundo o Prefeito Marcos Voltarelli, “este é mais um projeto que está em andamento e que esperamos concluir em breve. Outras obras estão saindo do setor de planejamento, uma vez que através de um período de dificuldades, após assumirmos a administração. Felizmente, com a ajuda de nossos secretários e funcionários municipais, estamos conseguindo equilibrar as contas públicas e começamos a investir. O recape asfáltico que foi feito em algumas ruas é um exemplo disso”, lembrou.