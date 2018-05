Assosoja celebra primeiro ano de atividades em Bela Vista do Paraíso

A Associação dos Cerealistas do Norte do Paraná (Assosoja) realizou no último sábado, 28 de abril, na sede da empresa, uma deliciosa costelada de chão para celebrar o primeiro ano de atividades da associação, criada em abril de 2017, em Bela Vista do Paraíso.

Com animação da dupla sertaneja, Allan & Zé Augusto, o evento reuniu dezenas de associados, produtores rurais, empresários, amigos e representantes de diversas empresas agrícolas de Bela Vista e região.

Segundo o coordenador da Assosoja, Matheus Rocha Barbosa, o principal objetivo da associação é “aumentar a lucratividade dos produtores associados, diminuindo os custos na compra de insumos – devido ao grande volume de área plantada – e negociar contratos de venda de grãos com um preço melhor do que o oferecido pelo mercado”.

Atualmente, a Assosoja possuiu um quadro de 34 produtores associados, que juntos produzem, aproximadamente, 3.000 alqueires de grãos em 10 municípios do Paraná: Alvorada do Sul, Apucarana, Bentópolis, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Jaguapitã, Prado Ferreira e Primeiro de Maio.

Por: Junior Bavia