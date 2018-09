Atividades incentivam o aleitamento materno

As secretarias de Saúde e o Cras – Centro de Referência de Assistência Social de Alvorada do Sul, realizaram atividades para incrementar a campanha sobre a importância do aleitamento materno.

A Semana Mundial de Aleitamento Materno faz parte do entorno da sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança. Foi criada em 1948 pela Organização Mundial de Saúde para redução da mortalidade infantil. No Brasil, acontece desde 1999 sob a coordenação do Ministério da Saúde.

A Unidade de Atenção Primária Saúde da Família Maria Itália Passeti Avanço, sob a coordenação da enfermeira Sarita Rufino Melhado, preparou ações de sensibilização com as gestantes da comunidade. Visando a promoção do aleitamento materno. Foi realizada uma palestra no dia 14 de agosto, no Cras, em parceria com o Programa Criança Feliz e o Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) com o tema “Aleitamento e Afetividade” ministrado pela Psicóloga Josiane dos Santos Calsavara, abordando como fortalecer o vínculo, tranquilizar as mães e discutir sobre o melhor alimento para o bebê.

As gestantes de Alvorada do Sul que realizam o pré-natal na Unidade, participam mensalmente de reuniões de gestantes e são encaminhadas para as oficinas do Cras, onde confeccionam algumas peças do enxoval para o bebê e outros mimos, com o objetivo de fortalecer o vínculo mãe e filho. Neste mês comemorativo, a reunião das gestantes teve como tema central o Aleitamento Materno, com palestra de orientação do cuidado com as mamas, pega correta e demais informações para promoção do aleitamento.

A Secretária de Assistência Social, Letícia Brussolo e a coordenadora do Cras, Vanessa Mara Sólcia, destacaram a importância da parceria e do trabalho intersetorial com as demais secretarias. Segundo elas, “o acompanhamento que vem sendo realizado, tem por objetivo, fortalecer o trabalho, proporcionando espaços de socialização de experiências vividas, de elaboração dos meios de enfrentamento de dificuldades e de reconhecimentos das potencialidades”, explicaram.