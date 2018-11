Bela Vista comemorou 71 anos com programação variada

O município de Bela Vista do Paraíso comemorou seus 71 anos de emancipação política com uma programação variada e eclética. A data oficial é dia 16 de outubro, porém, os eventos foram distribuídos ao longo do mês e o ponto alto, o Desfile Cívico, foi transferido para o domingo, o que facilitou a vinda de convidados, entre eles, algumas fanfarras da região.

Na programação constavam apresentação de Ballet (veja matéria nesta edição), torneio de futsal feminino, Missa em Ação de Graças, recreação com brinquedos infláveis em Santa Margarida (veja matéria nesta edição), shows, apresentação de teatro (veja matéria nesta edição), culto de adoração e louvor e um festival municipal de teatro, que irá ocorrer na primeira semana de novembro.

Na sexta-feira, dia 19, a abertura dos shows ficou a cargo de Kleber Oliveira, cantor e apresentador do Programa Terra da Padroeira da TV Aparecida. Além de cantar músicas conhecidas do público, o apresentador emocionou as pessoas presentes com seu louvor à Nossa Senhora Aparecida. O romeiro Salgadinho, que recentemente foi à pé até a cidade de Aparecida, foi o encarregado de levar a imagem da santa até o palco. As pessoas presentes se emocionaram e foi possível ver várias delas chorando de emoção, levadas pela fé na Padroeira do Brasil. Nos bastidores, o eficiente empresário Cidão da Big Show.

No sábado, aconteceu o Show “Amigos”, formado pelos cantores da Banda Selo Original, Allan & Zé Augusto e Théo & Thiago. Se na sexta, o show foi mais emotivo, no sábado foi a vez dos mais jovens cantarem e dançarem ao som das melhores músicas do momento. Ao lado, as barracas da Praça de Alimentação ficaram lotadas pelo público, num programa bem familiar. Vale destacar que não houve nenhuma confusão e os eventos mostraram que a organização foi impecável em todos os detalhes. Até uma ambulância do Serviço Municipal de Saúde estava de plantão, para qualquer emergência, que, felizmente, não ocorreu.

No domingo, aconteceu o aguardado Desfile Cívico de aniversário, na Avenida Independência. O Prefeito Edson Vieira Brene destacou o empenho de toda sua equipe na organização do evento e se mostrou satisfeito com o resultado. Segundo ele, “estamos resgatando um evento cívico da maior importância para Bela Vista. Este é o segundo ano consecutivo que é realizado o Desfile de Aniversário da cidade e vem melhorando a cada ano. Se depender de mim, durante meu mandato, iremos realizar, e cada vez melhor, o Desfile de Aniversário em comemoração à emancipação política de nossa cidade. Este ano, já podemos comemorar algumas coisas, mas ainda há muito que fazer. Vocês estão vendo que a segurança melhorou, o asfalto melhorou, a saúde vai bem. Mas isso é só o começo. Estamos trabalhando para recuperar o tempo perdido e fazer por nossa cidade tudo aquilo que ela merece, com empenho, dedicação e honestidade. Meu muito obrigado a todos e parabéns à nossa querida Bela Vista do Paraíso”, finalizou sob aplausos.

O Prefeito Edson Vieira Brene estava acompanhado pela esposa, Virgínia Reis Brene, além dos vereadores Rondinelli Belucci Meira, Lúcia Darcin, Donizete Teodoro Fernandes (Timbó), Fernando Menck, Isabela Gasparelli, Jean Palu e João Maria Ribeiro. Os vereadores Alex Pinheiro e Elisete Vilaça Amaral não estavam no palco porque integraram a Fanfarra Veteranos de Bela Vista, que fechou o Desfile Cívico. A Banda Sinfônica Angelical da Igreja Assembleia de Deus interpretou o Hino Nacional e o Hino de Bela Vista do Paraíso, sob a batuta do Maestro André e coordenação do Pastor Neucídio.

A abertura do Desfile coube ao Pelotão da Polícia Militar, seguido pelos veículos da Defesa Civil. A Fanfarra da Apae foi a primeira a se apresentar e, na sequencia, os alunos do CMEI Mirna Papi. Cada escola adotou um tema e apresentou sua homenagem ao município ou alguma personagem literária ou histórica. Vieram logo após, a ABASE, Escola Clélia Albuquerque, a Fanfarra de Alvorada do Sul regida pelo Maestro Waldir Almondes, Escola Alcerina de Castro, a Escola Dircy dos Santos, Escola Dr. José Marcelino, o Grupo Desbravadores, a Escola Municipal Parigot de Souza, Colégio Sagrado Coração, Lar Belavistense, Colégio Estadual Brasílio de Araújo, Colégio Estadual Jayme Canet, a Divisão de Esportes, Lindo Futebol e Império Futsal. A Galera da Valéria também se fez presente e a Fanfarra Independente do Mestre Joaquim, de Primeiro de Maio, fez bonito na Avenida. A Associação da Senhoras dos Rotarianos levou sua homenagem à Bela Vista e Pastoral da Pessoa Idosa e o Centro de Convivência Luiz da Silva Sá, estava com seus representantes. O Studio Fitness da Profa. Criz Valenzuela e a Associação Comercial também desfilaram. O Departamento de Saúde, mostrou alguns veículos adquiridos recentemente e o Departamento Municipal de Assistência Social também marcou presença.

Porém, o ponto alto do Desfile foi o resgate da fenomenal Fanfarra dos Veteranos de Bela Vista do Paraíso, um orgulho da cidade no final dos anos 2000. Formado por alguns veteranos e novos integrantes, a Fanfarra, que já brilhou no passado em competições regionais, mostrou que, depois que se aprende não se esquece jamais. Sob o comando do voluntário e esforçado instrutor Denilton Beloni, em pouco mais de 60 dias, mostraram a afinação e emoção em reviver os bons tempos de Bela Vista do Paraíso. Os instrumentos foram cedidos pelo Colégio Jayme Canet e recuperados pelos próprios integrantes. Os instrumentos de metal eram dos integrantes, muitos deles da Banda Sinfônica da Igreja Assembleia de Deus. O público aplaudiu, vibrou e se emocionou com a apresentação impecável e de saudosas lembranças. O Prefeito Brene elogiou os integrantes e a dedicação de cada um deles.

Garantiu que, durante sua administração, irá procurar dar todo apoio possível, para que a Fanfarra de Bela Vista tenha dias cada vez melhor.

Nas fotos, você pode conferir alguns detalhes do maravilho Desfile Cívico de Aniversário de Bela Vista do Paraíso.