Bela Vista implanta material apostilado para Educação Infantil

A Rede Municipal de Ensino de Bela Vista do Paraíso, a partir deste ano, passou a utilizar os recursos de um moderno e eficiente sistema de ensino com material apostilado para alunos e professores. O material, criado pelo Sistema Maxi de Ensino, é o mesmo utilizado na rede particular conveniada com o Sistema Maxi em todo Brasil.

A entrega do material aconteceu entre os dias 13 a 15 de fevereiro em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino.

Nossa reportagem esteve presente na entrega ocorrida na Escola Municipal Parigot de Souza e, segundo a Diretora do Departamento de Educação, Adenilze Bueno Lara, “esse material tem o compromisso de ir e vir. Estamos entregando aos alunos, com a responsabilidade que os pais cuidem do material e devolvam depois de utilizado, que será trocado por novos cadernos, a cada bimestre. O material tem muitas novidades e acreditamos que será um sucesso para o futuro de seus filhos”, disse aos pais presentes à reunião.

Segundo Adenilze, “com esse material, os alunos da rede pública de ensino vão poder competir, em condições de igualdade com os alunos da rede particular, pois a base é feita na Educação Infantil e Fundamental. A partir de agora, 70% do ensino será baseado nas apostilas e 30% serão executados através de projetos da própria escola. É um material muito lúdico e adequado para o novo currículo escolar que está sendo implantado em todo Brasil”, explicou.

O Prefeito Edson Vieira Brene, que estava acompanhado pelo vice, Serjão Menck, disse que a administração está sempre preocupada com o ensino das crianças de Bela Vista do Paraíso. Segundo ele, “ingressamos no Consórcio Codinorp de Educação e estamos recebendo um material de primeira linha. É o que tem de melhor no mercado. Peço apenas que tenham o maior cuidado com o material e os pais acompanhem a evolução de seus filhos. A responsabilidade é de todos: Dos pais, da escola, da família e das autoridades. Os professores também foram capacitados para estar sempre bem informados sobre esses novos materiais didáticos. A educação de Bela Vista está indo muito bem e estamos vendo que este ano chegou a ter fila de espera para as crianças se matricularem nas escolas do município. Isso é sinal que a educação vai bem, é de qualidade”, destacou.