Bela Vista recebe caminhão para coleta seletiva

O prefeito Edson Vieira Brene recebeu, no último dia 26 de abril, as chaves de um caminhão Ford Cargo 0 km, que será destinado ao programa de coleta seletiva coordenado pelo Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

O veículo foi adquirido através de um convênio firmado entre o Município de Bela Vista do Paraíso e o Instituto das Águas do Paraná, em agosto do ano passado, por intermédio de uma indicação da deputada estadual Mara Lima (PSDB), atendendo um requerimento do vereador João Maria Ribeiro.

O recurso para a compra do caminhão faz parte do programa Sistema Integrado de Coleta Seletiva, executado pelo Instituto das Águas do Paraná, cujo objetivo é instrumentalizar a coleta em todo o Estado e acabar com os lixões, principal problema ambiental das cidades paranaenses atualmente.

O convênio irá auxiliar o município no desenvolvimento de ações que visam à implantação de serviços adequados de coleta e destinação de materiais recicláveis, através de ações de educação ambiental e apoio a associação de catadores, a fim de atender as diretrizes definidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Com a chegada do novo veículo, Bela Vista do Paraíso – que já tem um centro de triagem em pleno funcionamento – poderá ampliar a coleta de lixo reciclável, proporcionando melhores condições de trabalho e geração de renda para os catadores locais.