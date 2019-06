Bela Vista se movimenta no Dia do Desafio

No dia 29 de maio, é realizado mundialmente o Dia do Desafio, Bela Vista do Paraíso participou ativamente. O evento acontece sempre na última quarta-feira do mês de maio, anualmente.

Esta foi a 25ª edição do Dia do Desafio que, no Brasil, tem a coordenação do Sesc – Serviço Social do Comércio. Em 2019, Bela Vista teve a participação de 6.538 pessoas, que perfazem um total de 42% da população. Bem mais que a participação no ano de 2018 que foi de 4.610 pessoas, num total de apenas 29% da população.

Isso significa que Bela Vista está se movimentando mais e os professores de Educação Física e amantes da vida saudável estão conseguindo colocar cada vez mais pessoas nas academias, se movimentando ainda mais.

Segundo o Prefeito Edson Vieira Brene, “o Dia do Desafio veio para movimentar as pessoas. Precisamos acabar com o sedentarismo e melhorar a saúde de todos. Quem pratica atividade física não tem problema de saúde, principalmente depois de uma certa idade”, observou.

O evento contou com a participação da Divisão de Esportes, com apoio do Departamento de Educação e Cultura, comércio e entidades do município. “a participação este ano foi sensacional”, comemorou o Prefeito Brene.