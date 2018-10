Câmara de Bela Vista entrega títulos de Cidadão Honorário

No último dia 28 de setembro, a Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso entregou mais três títulos de Cidadão Honorário do município. Segundo o Pres. da Câmara, Rondinelli Belluci Meira, “haviam vários títulos de cidadania outorgados por gestões anteriores e não entregues. Resolvemos zerar a pauta e realizar todas as entregas pendentes. São pessoas que devem ser homenageadas em vida”, analisou.

Os mais novos cidadãos honorários de Bela Vista são: Santonino Vedovatti, indicado pelo Vereador Timbó, Maria de Lourdes Araújo Canet, indicada pelo ex-vereador e atual prefeito, Edson Vieira Brene e Benetton Alves de Lima, indicado por toda bancada de vereadores.

O ex-vereador e atual Prefeito Brene disse ser de muita emoção indicar um título para uma pessoa tão importante. Segundo ele, “foram os pioneiros que fizeram o progresso de Bela Vista. Devemos muito a todos. A Família Canet contribuiu, e muito, para que a nossa cidade se desenvolvesse” salientou.

Zulmira Rupp, indicada pela família da pioneira Lourdes Canet, lembrou que, “em tudo a história está presente e D. Lourdes faz parte dela”. Após um breve relato histórico sobre o município, Zulmira finalizou exaltando a família Canet e os Brasílio de Araújo. Segundo ela, “as maiores personalidades políticas de Bela Vista do Paraíso”. Tida como uma grande mulher e um exemplo a ser seguido, Lourdes Canet, em seus 90 anos de idade, compareceu à entrega, mesmo com a saúde debilitada. Ela recebeu ainda agradecimentos da Apae, em gratidão há tudo que fez pela entidade. O Centro de Educação Infantil Anita Canet também homenageou D. Lourdes Canet. Segundo Tatiana Senedese, “não podemos deixar uma história tão linda, solta ao vento. Hoje proporcionamos estudo para 260 crianças de nossa cidade e essa família foi uma inspiração e um apoio para todos nós”, lembrou.

Outro homenageado da noite foi o cartorário Benetton Alves de Lima, pioneiro e pessoa importante na história do município. O Pres. da Câmara, Rondinelle Meira fez um breve relato sobre a história de Benetton. A vereadora Elisete Vilaça Amaral disse ainda ser pouco pelo muito que fizeram pela cidade. Benetton trabalha a cerca de 60 anos no Cartório da cidade, representando confiança e segurança pelo trabalho que desenvolve. O nome de Benetton foi uma indicação conjunta, em que todos os vereadores aprovaram de forma unânime.

O vereador Timbó homenageou o pioneiro Santonino Vedovatti. Segundo ele, “é uma honra para todos nós pela semente que plantou em nossa cidade. Ficamos muitos felizes por recebê-los na Câmara, para receber esse título justo e digno do trabalho que realizou.” Santonino foi vereador e um dos que mais lutou para que o asfalto ligando Bela Vista à Londrina fosse construído. Foi pioneiro no plantio da soja e sempre se dedicou às entidades e ao progresso de Bela Vista. Em suas palavras, Santonino agradeceu a todos e “antes que eu chore, vou terminar”, finalizou sob aplausos.

A história de uma cidade começa com as pessoas. E pessoas comprometidas com a cidade. Essas homenagens foram justas para que elas possam saber que foram importantes para o município de Bela Vista do Paraíso. “Muitos outros ainda devem ser homenageados em vida”, lembrou o vereador João do Mármore.

Fernando Menck afirmou “ser o mínimo que podemos fazer para aqueles que tanto contribuíram com nossa cidade”, observou. Todos os homenageados da noite são um exemplo para a cidade e para as pessoas. Parabéns aos novos cidadãos honorários de Bela Vista do Paraíso.