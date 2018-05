Câmara Mirim de Bela Vista do Paraíso toma posse

O projeto “Câmara Mirim” de Bela Vista do Paraíso teve uma importante etapa realizada, no último dia 12 de abril. O Presidente da Câmara, Rondinelli Belucci Meira, juntamente com os demais vereadores do Legislativo bela-vistense, em sessão solene, deram posse aos vereadores mirins eleitos e seus suplentes para a legislatura de 2018.

O evento contou com a a participação de autoridades locais, representantes dos colégios e das famílias dos vereadores diplomados. Segundo Rondinelli, “O projeto Câmara Mirim tem por finalidade estimular a participação dos jovens na vida pública, por meio do exercício da cidadania. Serão realizados encontros mensais com os nove membros que foram indicados pelos colégios do município. São alunos que cursam o primeiro ou o segundo ano do Ensino Médio. Eles irão compor a mesa do Poder Legislativo Mirim, durante o ano de 2018”, explicou.

Durante as reuniões, os vereadores mirins receberão formação sobre política, ética, cidadania, administração pública, leis (municipais, estaduais e federais), assim como os encaminhamentos legais e os trâmites do legislativo municipal.

Além de despertar a consciência cidadã, os jovens poderão propor encaminhamentos aos vereadores e ao Executivo, despertando o protagonismo juvenil, agindo como intermediários deste segmento de nossa sociedade.

Os vereadores mirins empossados são: João Victor de Morais Katayama, Daniel de Almeida, Guilherme de Oliveira Oti, Pedro Lucas Carvalho Brasil, Heloísa Brandão de Oliveira Balconi, João Gabriel dos Reis, Kauan Vinícius Teixeira da Silva, Luiz Fernando Santos Botelho e Alice de Morais Santos.