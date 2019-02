Campanha do Moinho Globo destina mais de R$ 27 mil para obras na creche Padre Vicente Mariani

O ano de 2019 começou diferente na creche Padre Vicente Mariani, em Sertanópolis, que está sendo reformada graças a uma campanha que mobilizou a comunidade. No início, parecia ser iniciativa simples em prol da creche, mas a campanha foi ganhando corpo, conquistando adesões, voluntários e resultou num movimento bem maior.

Idealizada pelo Moinho Globo e pela Associação dos Funcionários do Moinho Globo (Afumg), a campanha já garantiu reformas e ampliação em três salas da creche, incluindo aquisição de todos os móveis, como trocadores, nichos, lavatório, caminhas, mesas com cadeiras, lousa, espelho entre outros. A previsão é que até o final de fevereiro as salas estejam prontas.

Segundo a funcionária do Moinho e presidente da Afumg, Aline Duarte, uma das coordenadoras da campanha, foi arrecadado um total de R$ 27.300,00. “Esse dinheiro veio da venda de 831 pizzas, na campanha ‘Pizza do Bem’, realizada em novembro passado, e também de uma rifa que dava direito ao uso do salão da sede da Afumg. Para cada pizza comercializada, o Moinho Globo dobrou o valor. A empresa também produziu as massas das pizzas e convidou os funcionários para participarem de um mutirão na confecção”, explica Aline, que registra também a colaboração dos seguintes parceiros, que ajudaram na compra de ingredientes para o recheio das pizzas: Márcio Calegari, Transportadora Agrorelli, Depósito AZ, Bettiol Arquitetura, K2 Estratégia Digital, Transportadora Delamura, Maçonaria, MTB Sertão, Labcenter, Masterpiece, Luggi Alimentos, Instaladora Longhi e Luiz Domingues.

Os R$ 27.300,00 arrecadados estão sendo usados na compra dos materiais necessários. Já toda a mão de obra – com pedreiros, eletricistas e mecânicos – para a realização dos serviços está sendo paga pelo Moinho Globo. Além disso, cerca de 50 funcionários da empresa também participaram em diferentes momentos como voluntários, ajudando na reforma.

Solidariedade

A coordenadora de Marketing do Moinho Globo, Mariana Venturelli, pontua que, no final do ano passado, a empresa foi informada sobre a situação da creche por meio de ofício enviado pela diretoria da instituição, que solicitou a ajuda financeira. Ciente de seu papel social junto à comunidade, a empresa fez as verificações necessárias e com o apoio da diretoria da Afumg decidiu contribuir.

A creche Padre Vicenti Mariani funciona há 21 anos. A diretora, Fabiane Messias Nunes, explica que a instituição é filantrópica e tem para este ano 140 crianças matriculadas, de 4 meses a 4 anos incompletos. Segundo ela, a ajuda está sendo muito bem-vinda. “Está sendo maravilhoso, estamos muito agradecidos e os nossos pais também reconhecem a importância dessa reforma”, avalia.

Segunda etapa da campanha

Como costuma acontecer nas reformas, sempre aparecem mais demandas que o esperado. Nas instalações da creche Padre Vicente Mariani não foi diferente. Aline Duarte explica que no andamento das obras foi detectado que havia mais necessidades, principalmente na reforma dos banheiros, da parte elétrica e hidráulica. “E por isso demos início a uma nova campanha, desta vez envolvendo não só o Moinho Globo, mas nossos representantes, a comunidade, fornecedores, enfim, todos que estão dispostos a ajudar com doações em dinheiro, em conta em nome da Associação dos Funcionários”, afirma.

A campanha está em processo de arrecadação e o valor necessário estimado é de cerca de R$ 30 mil. O Moinho seguirá doando a mão de obra necessária para essas obras acrescentadas ao projeto inicial, bem como todo o suporte necessário aos funcionários envolvidos. Neste caso não há prazo previsto para conclusão e o andamento vai depender do volume de arrecadações.

Quem puder ajudar, pode fazer doações na conta: Sicredi, agência 0718; conta corrente 93893-4; CNPJ 01599.294.0001/82, em nome de AFUMG.