Campeonato de Futebol Suíço cheio de emoções

Foi finalizado com sucesso o Campeonato de Futebol Suíço realizado mês passado pela Secretaria Municipal de Esportes de Primeiro de Maio. Oito equipes da cidade e dos Distritos de Ibiaci e Vila Gandhi disputaram o torneio realizado no Estádio Municipal, que contou com a presença de bom público durante a realização do evento.

A grande campeã foi a equipe Drogamais (Vitória) Lifitness Academia, que na final venceu o XTREME 87. Participaram também as equipes Fundição Tiger, Casa do Construtor, Serralheria União, Amigos do Elenilson, União Futebol Clube e Família Capinha.

“Este campeonato teve o objetivo de promover a integração esportiva e de amizade entre atletas, dirigentes das equipes e amantes do futebol” disse o secretário de esportes ‘Carlos Bola’.

O torneio teve como artilheiros ‘Jhol’ e Ilson (Véio). O goleiro menos vazado foi o atleta José Luiz da Silva.

O secretário de esportes Carlos José da Silva e a Prefeita Bruna Casanova agradecem a todos os atletas pela participação no evento e também aos patrocinadores: Carlinhos da Prefeitura, Oficina Celestrim, Top Country, Elizeu de Souza (Ligeirinho), Casa de Pesca Tri-Campeão, Lanche do Palilo, Paulinho da Informática, Silvani da Copel. Também àqueles que patrocinaram com os brindes que foram sorteados para a torcida: Casa Rozendo Lopes, Farmácia do Gena, Farmácia Guerra e Hashimoto, Casa do Construtor, Farmacia DrogaMais (Vitória), Movéis Garcia, Restaurante Gula-Gula, Bafinha Gás, Pulice Gás, Caxinha Confeções, Top 10 Conveniência do Ratumin, Zé Mauri Pessoa, Ruan Pintor, Montanha, Máquina Santa Maria, Empório Doce (Padaria do Gordo) e Farmácia Santa Rita.

Os agradecimentos também ao árbitro Cristóvão, e ao Edycesar Camargo por terem colaborado com a realização do evento.