Concurso Miss e Mister Terceira Idade em Bela Vista do Paraíso

No dia 30 de setembro, marcando a abertura da Semana do Idoso, foi realizado em Bela Vista do Paraíso, o Concurso Miss e Mister Terceira Idade. O evento foi promovido pela Divisão de Cultura do Departamento de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de Bela Vista. O Prefeito Edson Vieira Brene, acompanhado pela esposa Virgínia prestigiaram o concurso, que reuniu centenas de pessoas no Salão do Grupo da Terceira Idade. Com a coordenação da Promotora Cultural Vany Framarin, o concurso teve jurados de Sertanópolis, o que contribuiu para a lisura do resultado. Na disputa pela Miss Terceira Idade, 13 candidatas estavam inscritas. Já para o concurso Mister Terceira Idade, três foram os concorrentes. Confira algumas fotos do evento. Mais fotos e detalhes na edição impressa do Jornal da Cidade. Vista parcial do público

Autoridades e Convidados

Corpo de Jurados (todos de fora, como foi solicitado pelas candidatas).

Da esquerda para direita: Pres. do Juri, Mariquita Tozatti (Coordenadora da Escola de Teatro da Apac), Maria Beatriz Hoffmann (Engenheira Civil), Diego Henrique Silva (Educador Físico e Funcionário Público) e Anne Rocha (fotógrafa).

Prefeito Edson Vieira Brene sauda as participantes e destaca a importância da Terceira Idade na história da cidade. Ao fundo, a Promotora Cultural, Vany Framarin.