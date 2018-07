Conselho de Consumidores da Copel se reúne em Sertanópolis

No início de julho, no recinto do CCPP – Centro de Capacitação Permanente de Professores, em Sertanópolis, foi realizada uma reunião ordinária do Conselho de Consumidores da Copel. O encontro é uma determinação da Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica e as reuniões acontecem na sede da Copel em Curitiba. Porém, a reunião em Sertanópolis teve como objetivo interiorizar as reuniões, para ouvir as opiniões dos consumidores.

Segundo o Presidente do Conselho, Ricardo Vidinich, “são tratados assuntos de interesses dos consumidores, formados por cinco categorias: Residencial, Rural, Comercial, Industrial e Poder Público. É preciso ressaltar a importância da energia elétrica na vida das pessoas, do agronegócio, das indústrias”, afirmou.

A representante do Poder Público, Dra. Tatiane Almeida, informou que a Copel está preparada para o crescimento dos municípios e do Paraná. Segundo ela, “os investimentos são feitos de acordo com a demanda. Existe um plano com prazo de 30 anos para o gerenciamento. As cidades podem atrair indústrias, crescer e se expandir. Sertanópolis é um bom exemplo. Energia tem, mas é preciso planejar com antecedência e solicitar o aumento no volume do fornecimento com antecedência. Isso é planejamento de longo prazo”, observou.

Além do Presidente do Conselho, Ricardo Vidinich, também estiveram presentes o Secretário Executivo, João Silva dos Santos, o representante da classe Rural, Wanderley Batista da Silva e o representante da classe industrial, Rui Gerson Brandt, entre outros integrantes do Conselho.