Conselho Tutelar de Bela Vista recebe veículo

O Conselho Tutelar de Bela Vista do Paraíso recebeu, no início do mês de março, mais um veículo zero quilômetro para ser utilizado no atendimento das atribuições da entidade. O veículo, um Citroen modelo Aircross, foi entregue ao Presidente do Conselho Tutelar, João Carlos da Silva pelo Prefeito Edson Vieira Brene.

Na ocasião, todos os conselheiros tutelares se fizeram presentes. Segundo eles, o novo veículo irá agilizar o atendimento às ocorrências do município, que, atualmente, possuem uma média de 90 a 100 atendimentos mensais.

O veículo foi viabilizado através de recursos oriundos do Ministério dos Direitos Humanos, através da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.