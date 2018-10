Curso de Qualificação Profissional leva melhorias à Alvorada do Sul

Alvorada do Sul é uma das 40 cidades que estão participando do Curso de Qualificação Profissional, através do Programa Família Paranaense. O município foi o único selecionado entre os 19 municípios atendidos pela Regional de Londrina.

As aulas tiveram início em 17 de maio, e até o momento já foram finalizados os cursos de Formação Cidadã, Reparador e Ladrilheiro, levando vários benefícios aos alunos e a comunidade, com o conhecimento adquirido através da prática nos reparos e na troca de piso de 4 salas de aula da Escola Municipal Semente do Saber – Ensino Fundamental.

Em reunião do Comitê Local e Municipal definiu-se a Escola como local a ser contemplado, pois, as aulas práticas oportunizariam reparos nesse espaço, no qual muitos ali estudaram, ou tem filhos que estudam, fazendo com que se sentissem parte deste processo tão importante.

A qualificação profissional ofertada através do Programa Família Paranaense trouxe a participação do público masculino nas ações ofertadas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), promovendo a inclusão e participação social de todos, pois, a maior parte do público atendido pela Assistência Social é feminino e infantil. O Programa desenvolvido no município tem estimulado o desenvolvimento da autoestima das famílias, identificando habilidades e potencialidades, favorecendo a discussão e socialização de projetos de vida.

No mês de agosto, os alunos iniciaram o curso de Gesseiro e o projeto será finalizado em setembro com o curso de Pintor.