Cursos do mês de agosto do Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis

Entre os dias 13 e 17 de agosto, o Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis, em parceria com o Senar e a empresa Pedro Favoreto Filho, realizou o curso de Aplicação de Agrotóxico – Pulverizador Alto Propelido. O curso foi ministrado por Bruno Gonçalves Batista e tinha como objetivo aperfeiçoar o participante para trabalhar na aplicação de agrotóxicos com pulverizador auto propelido. Foram inscritos 6 alunos, número máximo permitido pelo Senar. O curso teve 40 horas de carga horária e abordou diversos itens sobre o assunto, entre eles, questões como segurança na aplicação, riscos associados à máquina, trânsito das máquinas, utilização de EPI, destinação da água de lavagem, preparo da calda, entre outros assuntos.

Entre os dia 06 e 11 de agosto, o Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis, em parceria com o Senar/PR e a empresa Pedro Favoreto e Filhos, realizou-se o curso de Operação e Manutenção de Colhedora Tangencial, norma NR 31.12.

O curso foi ministrado por Silvana Olzewski e tinha como objetivo principal realizar a operação, manutenção e regulagem de colhedoras de grãos axiais, com total segurança. Foram inscritos 9 alunos, número máximo permitido pelo Senar, com carga horária de 40 horas de aprendizado.

Entre os dias 16 e 17 de agosto, o Sindicato Rural, em parceria com o Senar e o Moinho Globo, realizou mais um curso de Primeiros Socorros. Este curso foi ministrado por Guilherme Borota de Campos e teve, com objetivo principal, preparar o participante para iniciar um procedimento de socorro emergencial, em caso de necessidade.

Foram inscritos 15 alunos, número máximo permitido pelo Senar, que tiveram 16 horas de conteúdo programático.

Para se informar sobre os próximos cursos ou para ter conhecimento sobre os cursos que pretende fazer, compareça à Rua Souza Naves, 348 e informe-se com a Mobilizadora do Senar, Elaine Reis. O telefone do Sindicato é 3232-1748.