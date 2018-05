Cursos do Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis

No final de abril, nos dias 26 e 27, foi realizado um curso de plantio de eucalipto para fins industriais e para o agronegócio. O objetivo era desenvolver o cultivo de eucalipto, com técnicas adequadas, visando melhorar a produção, inclusive com a escolha correta das variedades e cultivares, principais espécimes plantados no Paraná e como tirar mudas. Foram inscritos 10 alunos, de um número máximo de 15 alunos permitidos pelo Senar. A carga horária foi de 16 horas.

Em maio, o Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis realizou mais quatro cursos visando a capacitação de trabalhadores rurais e funcionários de empresas do agronegócio. Nos dias 03 e 04 de maio, em parceria com o Moinho Globo, através de instrutores do Senar-PR, foi realizado o curso NR 35 – Trabalho em Altura. O curso teve como objetivo, empregar técnicas de trabalho em altura em agroindústrias, garantindo a segurança e integridade física dos envolvidos, direta ou indiretamente. Foram capacitados 6 alunos no curso, com duração de 16 horas.

Nos dias 15 e 16 de maio, desta vez em parceria com a empresa LCA Alimentos, foi realizado o curso NR 33 – Espaço Confinado. Neste curso, busca-se atualizar o trabalhador rural ou funcionário de agroindústria para entrar num espaço confinado e realizar atividades, como limpeza, manutenção, testes, consertos, soldagens e resgates, com total segurança. Foram inscritos 8 alunos, de um número máximo de 10 alunos permitidos pelo Senar. A duração foi de 16 horas.

Nos dias 17 a 18 de maio, também em parceria com a LCA Alimentos, foi realizado o curso NR 35 – Trabalho em Altura. Foram inscritos 7 alunos, de um máximo de 8 alunos permitidos. A duração foi de 16 horas e mostrou as normas e regulamentos aplicados ao trabalho em altura, incluindo a análise de risco e medidas de prevenção e controle.