Deputado Alexandre Curi recebe amigos da região

O Deputado Alexandre Curi teve uma semana intensa, no início de julho, antes de finalizar a janela de repasses aos municípios. A lei não permite o repasse alguns meses antes das eleições. O que tinha que vir, já veio.

No final de junho, recebeu o Prefeito de Jataizinho, Dirceu Urbano, para a liberação de recursos do Estado à Rede de Saúde Municipal. Foram destinados R$ 115 mil para a aquisição de equipamentos para a Unidade de Saúde Básica e mais de 10 mil reais para custeio da atenção primária e saúde bucal. Na ocasião, o Deputado Alexandre Curi estava acompanhado pela Governadora Cida Borghetti. O Prefeito Dirceu Urbano convidou Curi para comparecer à tradicional Festa Junina de Jataizinho e, no dia 07 de julho, o deputado esteve lá, acompanhado pelo Deputado Federal Alex Canziani e sua filha Luísa Canziani.

No dia 03 de julho, estiveram em Curitiba os vereadores de Jaguapitã Gustavo Balconi e José Roberto. Eles discutiram assuntos de interesse do município e o apoio do deputado numa possível chapa de oposição para prefeito nas próximas eleições, visando a retomada do crescimento de Jaguapitã. Os vereadores passaram ao Deputado Alexandre Curi as necessidades urgentes do município. Novas visitas e encontros devem ser agendados para aprofundar os pedidos e projetos.

Outro encontro foi com o Prefeito de Alvorada do Sul, Marcos Pinduca. Também participaram da reunião o Secretário Estadual de Saúde, Antônio Carlos Nardi e o líder do Governo na Assembléia Legislativa, Deputado Pedro Lupion. O assunto tratado foi a reforma e aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal.

O Prefeito de Florestópolis, Nelson Júnior também se reuniu com o Deputado Alexandre Curi. Ele estava acompanhado pelo vice e Secretário de Saúde, Nilson Soares e os vereadores Zezão e Zé Morais. Participaram ainda da reunião, o Secretário Estadual da Saúde, Antônio Carlos Nardi e os deputados Pedro Lupion e Tercílio Turini. Na ocasião foram repassados recursos para a aquisição de equipamentos e a reforma do Hospital Municipal. Segundo Alexandre Curi, “o atendimento aos municípios é fundamental para melhorar a qualidade na saúde do interior do Paraná. Este é um trabalho constante e agradecemos o empenho da Governadora Cida Borghetti e o ex-governador Beto Richa. É nosso dever atender os paranaenses de todos os municípios do Paraná, nas mais diversas demandas”, informou.

Na última semana, Nelson Júnior e Alexandre Curi fecharam acordo e estão juntos. Com Juninho estão, além de seus vereadores aliados, mais três vereadores que foram eleitos pela oposição Silvio, Santinho e Zé Morais. Somam-se à eles, o ex-vereador Airton Capassi e o comerciante Davi. A parceria poderá trazer muitos benefícios para Florestópolis. Parabéns.