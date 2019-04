Diretores de jornais em audiência com Secretário de Comunicação

No último dia 20 de março, diretores e filiados da APJOR – Associação Paranaense de Mídias Impressas e Eletrônicas estiverem em visita à Curitiba, no Palácio Iguaçu, para encontro com o Secretário Estadual de Comunicação, Hudson Roberto José. Na ocasião, o Secretário falou sobre as dificuldades encontradas neste início de governo e o déficit orçamentário de sua secretaria.

A Secom pretende retornar com as mídias institucionais tão logo consiga suplementar o déficit do setor. Hudson garantiu que os jornais do interior não serão esquecidos e falou sobre a importância do setor na difusão de atividades do Governo Estadual. Segundo ele, “se somarmos as tiragens dos jornais do interior, o volume será maior que os veículos dos grandes grupos. Ademais, a penetração, receptividade e distribuição sem encalhe contribui, em muito, com nossos objetivos. Esperamos retornar com as mídias em abril ou, no mais tardar, em maio deste ano”, disse otimista.

Após o encontro com o Secretário Hudson José, a comitiva de diretores de jornais esteve em visita aos gabinetes dos Deputados Cobra Reporter (responsável por agendar a visita ao Secretário), Tercílio Turini, Tiago Amaral e Alexandre Curi (que estava acompanhando o Governador na ocasião).

Todos os deputados foram unânimes em reafirmar a importância dos jornais do interior junto às comunidades que circulam. Eles garantiram que estarão empenhados em lutar pela causa, já que os jornais geram emprego e renda, além de difundir notícias e fatos que, muitas vezes, são deixados de lado pela grande mídia. Além de tratar de políticas da região, os deputados se solidarizaram pela causa da APJOR.

A comitiva foi composta pelos jornalistas Valdemir Camargo (Pres. da Apjor e diretor do Jornal União, de Londrina), Getulio Soares, jornalista responsável pelo Jornal da Cidade, que circula em 14 municípios do Vale do Paranapanema e com sede em Sertanópolis, Neto Santos, do Jornal Esporte Brasil, de Londrina, especializado em esporte estadual e regional e Bruno Silva, assessor de imprensa da Prefeitura de Ibiporã. A Apjor reúne 12 jornais com periodicidades semanal, quinzenal ou mensal, dois portais de internet e uma revista.