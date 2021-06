Economista explica recorde na Bolsa de Valores e faz projeções

Pela primeira vez o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, ultrapassou a marca de 130 mil pontos. Mas o que explica o recorde alcançado na semana passada, em meio a inflação e desempregos altos? Para o economista Roberto Rodrigues, que é gerente de investimento da Sicredi União PR/SP, a Bolsa antecipa os acontecimentos da economia real, e aponta o “bom humor” do mercado.

“A Bolsa é um indicador antecedente, ou seja, um termômetro do que esperar da economia brasileira. A alta das ações é reflexo de um conjunto de fatores, como a aceleração da vacinação contra coronavírus no mundo, com o acordo do G7 para a distribuição de imunizantes, e a revisão, para cima, do Produto Interno Bruto (PIB) de vários países. No Brasil o PIB surpreendeu com o crescimento de 1,2% no primeiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, acima do 0,7% esperado, e o mercado revisou a expectativa de alta para este ano. Outro fator positivo tem sido a majoritária percepção do mercado de que a inflação deve se normalizar em breve nos Estados Unidos, o que não exigiria uma retirada antecipada dos estímulos à economia”, explica.

Mas Rodrigues pondera que há pontos de atenção na economia nacional, como o desemprego recorde, com expectativa de como será a retomada das contratações com o avanço da vacinação, e a inflação em alta. “Há dúvidas se o Banco Central vai conseguir manter a inflação dentro da meta, de 3,75, com intervalo de tolerância de 2,25% a 5,25%”.

Quanto às projeções da Bolsa, o gerente de investimento acredita que há ações que podem continuar com boa performance e setores que podem se beneficiar com o reaquecimento da economia à medida que a vacinação avança, o que pode levar o índice bovespa aos 150 mil pontos, como analistas projetam. Este cenário positivo também pode ser explicado pela busca por mais rentabilidade dos investimentos, tanto que tem crescido a quantidade de investidores brasileiros na Bolsa. “Com a Selic em 3,5%, e mesmo chegando a 6% no final do ano, conforme projeção do mercado, e inflação superando o teto da meta, chegando a 5,75% neste ano, conforme estimativa, o ganho real em renda fixa é pequeno. Quem quiser ganho maior, terá que diversificar os investimentos, e as ações da Bolsa são uma opção para isso”, finaliza.

